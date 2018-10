Ufficio Marittimo di Senigallia, Eugenio My nuovo comandante Prende il posto di Cristoforo De Giuseppe

Il sindaco Maurizio Mangialardi ha incontrato questa mattina – 29 ottobre – il nuovo comandante dell’Ufficio marittimo locale di Senigallia, il maresciallo Eugenio My.

All’incontro hanno preso parte anche il comandante uscente, maresciallo Cristoforo De Giuseppe, e il direttore marittimo delle Marche e comandante del porto di Ancona, contrammiraglio Enrico Moretti.

“Nel formulare i migliori auguri al nuovo comandante My – ha detto il sindaco – colgo l’occasione per ringraziare il comandante De Giuseppe, con cui ho avuto l’onore e il piacere di collaborare nel corso degli ultimi anni. Anni in cui il comandante si è sempre distinto per professionalità e amore nei confronti della città, dedicandosi con passione alla sicurezza del porto, alla salvaguardia dell’ambiente marino e alla riqualificazione delle infrastrutture presenti nell’area portuale, e contribuendo così in maniera significativa allo sviluppo del turismo da diporto, tanto che oggi il nostro scalo può fregiarsi della prestigiosa Bandiera Blu per gli approdi conferita dalla Foundation for Environmental Education. Sono certo che questa proficua collaborazione troverà continuità con il comandante My. Ringrazio infine il contrammiraglio Moretti per la graditissima visita e per l’attenzione che pone sempre al porto di Senigallia”.