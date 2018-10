Marche, caccia: “La Regione intervenga sui cinghilali” Il Piano di controllo approvato nei mesi scorsi è di fatto bloccato

Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato che in via cautelare ha sospeso il Calendario venatorio 2018/2019 nei siti Natura 2000 chiama la Regione Marche a un intervento urgente per risolvere la questione.



Pur non entrando nel merito del provvedimento in sé, va ricordato che le Marche vivono da anni una situazione di vera e propria emergenza per il proliferare indisturbato della fauna selvatica.

In attesa della sentenza del Tar Marche, il Piano di controllo del cinghiale, approvato nei mesi scorsi anche se con non pochi dubbi da parte di Coldiretti per il reale numero degli ungulati presenti sul territorio regionale, è di fatto bloccato.