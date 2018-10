Una stagione ricca di corsi per tutti i gusti a Senigallia presso Altema Formazione Marche Lezioni di cucina di ogni tipo, anche per bambini, e di formazione per professionisti nella struttura aperta anche a feste ed eventi

La Sala Altema Formazione Marche di Senigallia, in collaborazione con la Casa della Divisa, apre il sipario presentando i nuovi corsi in uscita per la stagione invernale.

La nostra Sala polivalente dotata di una cucina professionale attrezzata, con video proiettore, impianto audio e una capienza di 70 posti è aperta a privati ed aziende per congressi, corsi di formazione, eventi e feste a tema.

Da quest’ anno una nuova collaborazione con “Rendimyfelice”- organizzazione di eventi, vi darà la possibilità di avere un evento studiato su misura sulla base delle vostre richieste, curato in ogni minimo dettaglio. Dall’allestimento della Sala alla creazione di un menù o buffet con chef professionisti a domicilio. Personalizziamo la vostra festa e le vostre ricorrenze per renderle un momento indimenticabile.

I corsi in programma li potrete seguire nel dettaglio sulla nostra pagina FB “Altema Formazione Marche”.

I primi corsi in uscita sono il corso di CUCINA BASE tenuto dallo chef e docente Vittorio Serritelli, che vi darà le nozioni principali per un ottima cucina casalinga.

Corso di CUCINA VEGETARIANA tenuto dalla chef Luana Giovagnoli, che vi farà entrare nel suo mondo della cucina vegana proponendovi piatti alternativi, gustosi e innovativi.

Corso KITCHEN 101 tenuto dallo Chef Joseph Perez, un corso in lingua inglese che vi aprirà le porte per nuove esperienze lavorative all‘ estero.

Master di Pasticceria con argomenti sempre nuovi, dalla prima colazione dolce e salata alle torte e stelle di Natale, tenuto dal Delegato Marche della FIPGC Marco Massi.

Corsi di Formazione ISO9000uno, riconosciuti dalla Regione Marche con rilascio di attestato di qualifica, per Addetto di Cucina, Pizzeria, Bar e Pasticceria.

Corso di PANIFICAZIONE tenuto dal panificatore professionista Francesco Pompetti che tratterà i temi: biga, impasto del pane con biga, impasto del pane con alta idratazione, lievito madre e pane con lievito madre.

Corso MISTER BABY CHEF “L’ officina della creatività in cucina” tenuto dallo chef Fiore Fabbri, per i bambini dai 4 ai 12 anni, per far scoprir loro il mondo della cucina, sviluppando le capacità manuali liberando la fantasia .

Per informazioni potete contattarci al 3493508217 (Sara) o inviateci un’ e-mail a altema@casadelladivisa.it

Sala Altema Formazione Marche

via D. Corvi 19

Cesanella di Senigallia

Facebook: Altema Formazione Marche

cell: 3493508217

mail: altema@casadelladivisa.it