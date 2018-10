Marche, mancato finanziamento del fondo sociale d’ambito, interrogazione di Busilacchi La dotazione permetteva il sostegno delle spese di organizzazione e degli interventi d’interesse generale

84 Letture Politica

Dal 2015 la Regione Marche non finanzia più il Fondo sociale d’Ambito. Il problema viene posto al centro dell’attenzione in un’interrogazione sottoscritta dal consigliere Gianluca Busilacchi (Art 1 – Mdp) nella quale si chiedono risposte alla Giunta in relazione allo stato di attuazione della legge regionale 32 del 2014 sul “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia“, con particolare riferimento agli ambiti sociali ottimali.