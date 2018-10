Banca Marche, dubbi sui criteri del fondo ristoro agli azionisti Chiesto incontro con i sottosegretari di stato al MEF

L’Unione Nazionale Consumatori Marche(avv. Corrado Canafoglia), le Associazioni “Azionisti Privati Banca Marche” (Enrico Filonzi) e “Difendiamo Banca Marche” (Sandro Forlani) chiedono di incontrare i sottosegretari di stato al MEF On. Dr. Massimo Bitonci (Lega) e On. Dr. Alessio Mattia Villarosa (M5S) per discutere del fondo ristoro agli azionisti che verrà inserito nella prossima Legge di bilancio 2019.