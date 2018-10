Il capo della Polizia ha visitato il Reparto Mobile di Senigallia Il reparto di Polizia è uno dei 15 in Italia, l'unico delle Marche

Visita istituzionale martedì 23 ottobre da parte del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, al Reparto Mobile di Senigallia.



Gabrielli ha incontrato il direttore, Francesco Accomando, e il personale, complimentandosi per il lavoro svolto quotidianamente nel garantire la sicurezza in tutta Italia: il personale del reparto è infatti intervenuto negli ultimi anni per garantire o riportare l’ordine pubblico tra gli altri al G7 di Taormina, in Val di Susa durante le proteste contro la Tav, al G8 dell’Aquila, oltre che durante le calamità come i terremoti.

Attualmente in Italia sono presenti 15 Reparti Mobili: quello di Senigallia (XIV), situato in via delle Caserme, è l’unico delle Marche e uno dei tre nel centro Italia (con Firenze e Bologna), oltre ad essere l‘unico in tutto il paese a non avere sede in un capoluogo di provincia o di regione.