Nunzio Tartaglia ha parlato del contesto economico al Rotary Club di Senigallia Focus su quanto accade a livello nazionale e soprattutto regionale

Un tema di scottante attualità quello trattato dal dott. Nunzio Tartaglia, ospite del Rotary Club Senigallia per una relazione che ha avuto come argomento il contesto economico nazionale con un focus particolare sulla Regione Marche.



Introducendo il relatore, il presidente Learco Perini ha evidenziato i tratti salienti del suo curriculum. Nato ad Avezzano nel 1972, Tartaglia si laurea alla Bocconi e, dopo un incarico presso la società di consulenza internazionale McKinsey, a soli 31 anni entra come Dirigente presso la Banca Popolare Commercio Industria; nel 2009 viene nominato Condirettore della Banca Popolare di Ancona per diventarne poi Direttore Generale nel 2012. Dopo la fusione della Banca Popolare di Ancona in UBI Banca che è oggi il primo gruppo bancario delle Marche nonché, con tremila dipendenti, il primo datore di lavoro privato della Regione, prima delle sue recentissime dimissioni, Tartaglia è stato Responsabile della Macro Area Territoriale (MAT) – Marche e Abruzzo.

In uno scenario economico così complesso come l’attuale, il relatore ha spiegato che le Marche stanno facendo fatica a ripartire dopo la crisi del 2008/2009 che ha visto una ricaduta nel 2011/2012. L’export ha certamente favorito una lenta ripresa dal 2014 al 2017 ma, per l’anno in corso, crescita e occupazione registrano un rallentamento e la nostra Regione sta crescendo meno della media nazionale.

Sottolineando come la vicenda Banca Marche ed il sisma del 2016 abbiano avuto un indubbio effetto negativo, Tartaglia ha ricordato tra le cause più significative del ritardo marchigiano anche l’eccessiva frammentazione istituzionale, la carenza di infrastrutture e la necessità di aprire più ampi spazi su piazze internazionali che confligge però con la piccola dimensione delle nostre imprese; un modello imitato e studiato in passato nelle Facoltà di Economia che oggi non è più una risorsa ma una pesante limitazione alla crescita.