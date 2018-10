Al via la campagna della Regione Marche “Fallo per te e per chi ti sta a cuore” Sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti

È uno dei principali progetti della programmazione 2019 della Commissione regionale Pari Opportunità. Un vero e proprio percorso di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti, che prenderà il via da Ancona con il convegno “Fallo per te e per chi ti sta a cuore” in calendario lunedì 29 ottobre, alle 16.30, al ridotto del Teatro delle Muse.