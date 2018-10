Grande successo per il Meet in Cucina Marche svoltosi a Senigallia Santini: "Una straordinaria occasione di confronto tra gli operatori del settore”

Grande successo per il Meet in Cucina Marche, l’evento riservato a cuochi, ristoratori e operatori che punta alla valorizzazione e la promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari marchigiani.



L’evento, svoltosi lunedì 22 ottobre, dalle 9 alle 18.30, al teatro La Fenice di Senigallia ha visto salire sul palco 10 tra i migliori cuochi marchigiani tra cui Alessandro Rapisarda di Casa Rapisarda (Numana), Daniele Citeroni di Osteria Ophis (Offida), Serena D’Alesio di Il Marchese del Grillo (Fabriano), Mauro Uliassi di Uliassi (Senigallia), Nikita Sergeev di L’Arcade (Porto San Giorgio), Stefano Ciotti Nostrano (Pesaro), Errico Recanati di Andreina (Loreto) Enrico Mazzaroni di Il Tiglio in Vita (Porto Recanati), Aurelio Damiani di Damiani & Rossi (Porto San Giorgio), Moreno Cedroni di Madonnina del Pescatore (Senigallia).



Ognuno ha avuto a disposizione circa 40 minuti per presentare da due a quattro preparazioni che prevedevano l’utilizzo di materie prime e prodotti tradizionali locali, tra Dop e Igp. “Se lo scorso anno il focus è stato sulla nascita della nuova IGP Marche, che ha certificato parte della produzione olearia, e su alcuni prodotti delle zone terremotate, presenti anche in questa seconda edizione – ha riferito Anna Casini, vice presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Marche – abbiamo aggiunto le altre Igp e i Presidi Slow Food, dall’anice verde alla mela rosa, passando per il mosciolo e la cicerchia, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la biodiversità di un territorio ricco e articolato che va dal mare ai monti Sibillini”.

“Meet in Cucina è un importante momento di incontro formativo e informativo – spiega Luca Santini, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche –e una straordinaria occasione di confronto tra gli operatori del settore”.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Marche e con le cinque associazioni provinciali, con il contributo dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche e della Camera di Commercio di Ancona, con il patrocinio di Comune di Senigallia, Confcommercio Marche Centrali e Federazione Italiana Cuochi, e con il supporto di aziende sponsor e partner come Electrolux, Spirito Contadino, Pentole Agnelli, Acqua Panna-S. Pellegrino, TTT Tableware e Skalo Horeca. Parteciperà anche una selezione di allievi di tutti gli istituti alberghieri delle Marche e il Presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi (FIC) Rocco Pozzulo.