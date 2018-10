Si è svolto alla Rotonda il X Convegno nazionale della Rivista tecnica FiscoSport Il convegno è nato dalla collaborazioni CONI, Scuola dello Sport, Comune di Senigallia, Consulta dello Sport

86 Letture Cultura e Spettacoli

La Rotonda a Mare ha ospitato il X Convegno nazionaledella Rivista tecnica FiscoSport, riservato ai dirigenti sportivi e ai professionisti che seguono i temi della gestione sportiva.



Gli argomenti trattati hanno spaziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E/2018 al nuovo registro CONI, dal Decreto Dignità alla nuova normativa del Terzo Settore. Illustrate, inoltre, le molte novità intervenute negli ultimi mesi, che in alcuni casi hanno annullato le significative riforme contenute nella legge di stabilità 2018.

Come relatori si sono alternati professionisti di grande valore provenienti da tutta Italia, a partire dal presidente della Commissionale Nazionale CONI Mancino. Il sindaco di Senigallia presidente ANCI Marche Maurizio Mangialardi ha portato il saluto dell’Amministrazione ricordando l’impegno delle istituzioni marchigiane in ambito sportivo tramite il finanziamento dell’impiantistica e la pratica motoria nelle scuole elementari. Ha anche ricordato quanto fatto a Senigallia negli ultimi due anni sia sotto il profilo delle manifestazioni sia in termini di investimenti.

Il convegno è nato dalla collaborazioni CONI, Scuola dello Sport, Comune di Senigallia, Consulta dello Sport, per offrire ai tanti dirigenti sportivi un’occasione di formazione qualificata e gratuita. La risposta è stata più che positiva con l’esaurimento dei posti disponibili e la presenza di tutti i partecipanti fino al termine del convegno.