Prima di campionato vincente per la US Pallavolo Senigallia Le ragazze di coach Paradisi si sono imposte sulla Don Celso Fermo con il risultato di 3-2

La Miv Senigallia inizia bene la propria stagione nella serie C femminile 2018-2019. La squadra di coach Paradisi ha vinto in trasferta, sul campo della Don Celso Fermo, per 2-3 con i parziali di 19-25, 22-25, 25-18-25-20, 12-15.

E’ stato un successo molto sofferto per le senigalliesi che hanno iniziato molto bene l’incontro portandosi avanti due set a zero per poi farsi rimontare dalle fermane, probabilmente inferiori dal punto di vista tecnico, ma molto più determinate e coriacee delle nerazzurre, apparse ancora lontane dalla miglior condizione.

Al tie-break la Miv Senigallia riusciva a spuntarla e portava a casa due pesanti punti per la classifica, utilissimi per dare fiducia all’ambiente dopo le non brillanti prestazioni nel precampionato. Il girone della prima fase di Coppa Marche, infatti, si era chiuso con l’eliminazione e con una sola vittoria (nel derby contro il Vallone) in quattro partite.

Nonostante la vittoria di Fermo non è soddisfatto coach Roberto Paradisi. “Abbiamo sofferto più del dovuto – dice – dimostrando di essere ancora molto lontani dalla miglior condizione. Abbiamo grossi problemi a muro, la difesa funziona a fasi alterne e non siamo ancora un gruppo coeso. Abbiamo risolto questa partita soltanto grazie alle nostre qualità individuali, ma questo non basterà contro le squadre più forti di questo girone. Insomma, prendiamoci questi preziosi due punti, ma ci sarà molto da lavorare nelle prossime settimane se vogliamo essere competitivi in questo campionato”.

Migliore delle nerazzurre sicuramente Caterina Morganti che corona così la sua settimana d’oro. Lunedì scorso, infatti, Caterina era stata premiata dalla Federazione, venendo inserita nel ruolo di schiacciatrice nel sestetto ideale della scorsa stagione di serie C.

Sabato 27 ottobre seconda giornata ed esordio casalingo (ore 21 al palasport di via Campo Boario) contro il Gabicce Gradara.