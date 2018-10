Il Fossombrone Team trionfa in Liguria nel Memorial Pautasso di basket Grande soddisfazione per i giocatori over 40, tra cui i senigalliesi Luciano De Palo e Paolo Santini

272 Letture Sport

Grande risultato per un gruppo di appassionati di basket di Fossombrone (e non solo) che nei giorni scorsi si è aggiudicato ad Alassio, in Liguria, il torneo over 40 Memorial Danilo Pautasso.