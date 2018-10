Gurini rientro super, la Pallacanestro Senigallia rimane imbattuta Dopo due giornate in serie B, 5 squadre ancora a punteggio pieno, tra cui la Goldengas: la situazione

242 Letture Sport

Con un Gurini trascinatore al debutto dopo l’assenza per i problemi muscolari ad una coscia nel derby contro il Porto Sant’Elpidio, la Goldengas vince con autorevolezza a Catanzaro e rimane imbattuta dopo 2 giornate di serie B.



Successo bis per la formazione senigalliese che domenica 14 ottobre ha vinto 66-54 in Calabria dopo aver condotto praticamente per tutta la partita contro il Catanzaro, formazione candidata alla lotta per la salvezza ma vogliosa di ben figurare nella prima partita davanti al pubblico amico.

Ottime risposte dal solito Giampieri (20 punti con 6/9 al tiro) ed anche dalla giovane panchina, con i debuttanti in categoria Matteo Ricci e sopratutto Morgillo in luce: per il lungo della Vuelle, 18 anni, 7 punti e 9 rimbalzi in 24 minuti.

Prova da trascinatore di Giacomo Gurini, all’esordio dopo l’assenza di sette giorni prima: entrato alla fine del primo quarto, ha chiuso con 20 punti in soli 24 minuti sul parquet, con 4 triple realizzate e 4/4 dalla lunetta.

Dopo 2 giornate, restano 5 le squadre a punteggio pieno: con la Goldengas, tra le altre, pure il Fabriano di Paparella e l’Ancona di Maddaloni e Casagrande.

La Classifica dopo 2 giornate in serie B

Fabriano 4

Ancona 4

Senigallia 4

San Severo 4

Pescara 4

Nardò 2

Bisceglie 2

Chieti 2

Giulianova 2

Porto Sant’Elpidio 2

Civitanova Marche 2

Catanzaro 0

Teramo 0

Corato 0

Lamezia Terme 0

Campli – 4