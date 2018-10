“Io non rischio”, scuole di Senigallia protagoniste Una campagna per fare conoscere le buone pratiche di Protezione Civile

Le scuole senigalliesi sempre più protagoniste nell’ambito di “Io non rischio – scuola”, la campagna per diffondere le buone pratiche di protezione civile promossa e realizzata dal Dipartimento della protezione civile, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), la Fondazione CIMA – Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale.



Giovedì 4 ottobre, i bambini dell’istituto comprensivo “Senigallia sud – Belardi” hanno partecipato all’intervento formativo con i volontari di protezione civile Maria Teresa Mastrostefano e Silvana D’Ignazio, che si è svolto insieme ai rappresentanti della Regione Marche Silvia Rossi e Roberto Stoppoloni, alla delegata del Comune di Senigallia Barbara Rotatori e al delegato del Dipartimento nazionale Ascanio Cosolo.

Per uniformare i contenuti da veicolare ai bambini, è stato messo a punto un “kit” composto da schede – laboratorio con le attività che i volontari hanno svolto in classe.

A Senigallia la campagna, avviata già durante lo scorso anno scolastico, è realizzata con il coinvolgimento della direzione regionale di protezione civile, delle organizzazioni di volontariato locale e dell’Amministrazione comunale.