Le Marche al TTG Rimini, Pieroni “Iniziative per destagionalizzare la stagione turistica” Quella estiva, appena conclusa vero il +4%. Marche social media team primo in Italia per la comunicazione turistica

Sono le Marche dalla “bellezza infinita” quelle che si sono presentate alla 55° edizione di TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione nazionale di riferimento per la promozione del turismo in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.