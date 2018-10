Tennistavolo: a Senigallia il primo stage del Comitato Marche Società avversarie sul campo, ma collaborative nei principi

93 Letture Sport

Domenica scorsa 7 ottobre si è tenuto a Senigallia, presso il Centro Olimpico, il primo stage tecnico del nuovo progetto messo in campo dal Comitato Regionale della federazione.

Nell’impianto di via del Molinello sono giunti i giovani under 12 della regione accompagnati dai rispettivi tecnici per una mattinata imperniata su una parte didattica e poi sull’allenamento alle competizioni. Nicola Falappa, referente regionale, ha impostato l’attività che ha riscosso l’entusiasmo dei ragazzini che a fatica sono ritornati a casa per ora di pranzo.

Il nuovo progetto tecnico regionale prevede una forte collaborazione tra le società che sviluppano un vivaio e che potranno, attraverso specifico fondi messi a disposizione dal CR, utilizzare i tecnici e gli impianti delle altre società.

Avversari sul campo ma collaborativi prima e dopo con la consapevolezza che solo l’unione dà la forza. A questo appuntamento hanno partecipato le società di San Marino, Pesaro, Fano, Porto Recanati e Jesi.