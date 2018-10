Impiantistica sportiva, tre bandi per 70 interventi finanziati dalle Marche Con la legge di assestamento è previsto un milione e duecento mila euro per altri 21 impianti sportivi

141 Letture Politica

“Una risposta dopo tanti anni che non si investiva nello sport, in accordo con il Coni e insieme ad Anci, in grande collegialità: tre bandi sommano complessivamente sei milioni di investimenti da fondi regionali che hanno generato complessivamente 17 milioni e 600 mila euro, rimettendo in moto tanti progetti”.