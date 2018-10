Comitato Difesa Ospedale: “bugie che ci hanno spezzato il cuore…Volpini” "Quante promesse non mantenute..."

Le bugie dei nostri rappresentanti politici locali e regionali ci hanno spezzato il cuore… Parte terza, Volpini…



E’ un po’ di tempo che, impegnati a seguire l’Assessore Volpini nel suo girovagare politico/sanitario per le Marche, non siamo riusciti a sorprenderlo intento ad impegnarsi per l’Ospedale di Senigallia. Da un senigalliese “doc” come lui non ci aspettavamo certamente favoritismi o privilegi particolari , ma neppure una totale disaffezione, ecco perché anche lui ci ha spezzato il cuore!

Nel frattempo ha inaugurato una nuova sala endoscopica a Fano per 5 milioni e 300 mila euro con attrezzature ipertecnologiche e l’assunzione di 5 medici a tempo indeterminato; una nuova Tac “mondiale” ad Ancona per 2 milioni di euro; una nuova mensa di 2000 metri quadri presso l’ospedale di Jesi per 1 milione 200 mila euro; una nuova tac e una nuova Sala endoscopica per la Gastroenterologia ad Urbino etc…

A Senigallia invece i medici sono assunti per incarico di 6 mesi e quindi se trovano assunzioni a tempo indeterminato se ne vanno, la sola Tac esistente è obsoleta e si rompe in continuazione e il Pronto Soccorso non ne ha nessuna, la mensa Aziendale è stata tolta ai dipendenti dal 2012 e la Gastro, unica eccellenza rimasta dell’Ospedale, è stata privata dei 12 posti letto di degenza del 01 Luglio 2018. Praticamente ridotta ad ambulatorio.

Trovate la differenza??

Sono forse di serie B i lavoratori del nostro Ospedale??

Siamo forse noi cittadini di serie B?

No, ci dica: siamo tutt’orecchi!!

L’abbiamo visto impegnato per la Risonanza, costo 1 milione e 558 mila euro ferma da ben 6 anni, che non entrava nel garage dove doveva entrare, sue parole, e quando prometteva, Luglio 2017, che avrebbe congelato la determina con la quale la Regione tagliava l’UTIC alla Cardiologia di Senigallia, dimenticando di essere stato l’autore del taglio.

La promessa naturalmente ancora una volta non è stata mantenuta!! .

Ora la novità Agostana dell’ultima seduta del Consiglio Regionale sussurra che Lei abbia sentenziato: “L’UTIC sarà un’unica unità operativa articolata su tre presidi., Senigallia, Jesi e Fabriano, ma andranno mantenuti gli stessi posti letto”.

Uno spiraglio tutto da verificare, naturalmente, viste le sue promesse mai mantenute.

Aspettiamo di vedere l’atto ufficiale che riassegna l’Utic a Senigallia e di vedere anche a chi verrà data la Responsabilità di questa eccellenza. Noi chiediamo che venga assegnata in base alle attività sanitarie svolte, secondo la Legge Balduzzi, e non in base alle appartenenze partitiche, come attuato sino ad ora per le altre nomine.

Perché è bene che si sappia: l’UTIC dell’Ospedale di Senigallia è la sola struttura che ha i requisiti necessari al mentenimento, al contrario di Jesi e di Fabriano.

Volpini, assessore in pectore eletto con 4100 voti ottenuti di senigalliesi, Lei deve difendere l’Ospedale di Senigallia per rispetto dei suoi elettori. Poiché il Sindaco Mangialardi non ha mantenuto la promessa di fare un incontro con Lei Marini e Bevilacqua le giriamo la richiesta.

Ci convochi perché la sanità è di tutti i cittadini e non solo di Mangialardi, Girolametti e Volpini, altrimenti il nostro cuore va in frantumi.

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia