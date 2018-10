Calcio Uisp 2018/19: sabato 5 ottobre via al campionato amatoriale Sorteggiati i calendari di A e B, parte l'assalto ai campioni uscenti dell'F.C. Sant'Angelo 95

130 Letture Sport

Parte una nuova stagione del campionato di calcio a 11 Uisp: svolto mercoledì il rito del sorteggio dei calendari di categoria A e categoria B e squadre già ai nastri di partenza per la prima giornata che si terrà il 5 ottobre.

9 squadre nel girone A e 8 squadre nel girone B si affronteranno in due gironi all’italiana, con partite previste sempre o il venerdì sera o il sabato pomeriggio. In categoria B una promozione diretta, mentre l’altra verrà fuori dai playoff cui parteciperanno tutte le altre; in categoria A invece una retrocessione diretta e play out tra penultima e terzultima classificata del girone.

Nella categoria A tutti a caccia dell’F.C. Sant’Angelo 95, vincitrice lo scorso anno davanti a Uisp Borgo Molino e a Cicli Cingolani, squadre che parteciperanno al campionato Regionale Marche. Neo promossa l’Amatori Arcevia, che però riposerà la prima giornata e avrà quindi tempo una settimana in più per carpire i segreti della nuova categoria, dove troverà, oltre a Trecastelli Asd, Circolo Uisp Borgo Molino, Monserra Calcio, Atletico Panelli e Uisp Capanna Asd anche il Gruppo sportivo Cannella, che pur avendo perso i play out dello scorso anno è stata ripescata in categoria A.

In B invece voce grossa della Montignanese, retrocessa lo scorso anno ma pronta a dimostrare sul campo di valere la A: gli darà certamente battaglia La Marina Pro Cesano, fermatasi lo scorso anno alla finale play off contro Arcevia, e poi Avis Monsano, Virtus Corinaldo, Atletiflò, Castellaro – Gs Casine, Portone 83 e la nuova iscritta Volante Pergola Asd, che assaggerà il nostro campionato dopo aver partecipato lo scorso anno a quello di Pesaro.

La Marina pro Cesano, Avis Monsano, Virtus Corinaldo e Asd Volante (quest’ultima per i risultati ottenuti nel campionato di Pesaro) partecipano anche alla coppa Marche.

Un torneo che si annuncia come al solito molto equilibrato e combattuto e che vedrà protagonisti sui campi oltre 400 atleti di tutto il nostro territorio, nell’anno che festeggerà per il Comitato Uisp il 50° anniversario dalla sua fondazione. Per questo tutte le squadre a fine campionato, nei mesi di aprile e maggio, si daranno poi appuntamento per lo svolgimento di un torneo per festeggiare il 50° Uisp Senigallia/Memorial Tesei.

In bocca al lupo a tutti!