Calcio: alla femminile della Liguria e maschile dell’Abruzzo il titolo italiano studentesco Scuola e sport: i Campionati nazionali studenteschi di calcio a 11 si sono svolti a Senigallia dal 25 al 29 settembre

130 Letture Sport

Sono le ragazze della Liguria e i ragazzi dell’Abruzzo i nuovi campioni italiani studenteschi di calcio a 11.

Le atlete dell’Istituto di istruzione superiore “Montale-Nuovo IPC” di Genova hanno infatti conquistato il titolo nazionale battendo per 1-0 le avversarie del Liceo scientifico “Tron” di Schio (Vicenza). La squadra maschile dell’Istituto di istruzione superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo ha invece affrontato e superato i ragazzi del Liceo scientifico “Galilei” di Siena per 2-1.

Nelle semifinali di venerdì 28 settembre la rappresentativa maschile dell’Abruzzo aveva battuto la Sardegna per 2-0, mentre la Toscana aveva ottenuto il passaggio in finale per un risultato di 2-1 sul Piemonte. Nella categoria allieve, la Liguria aveva sconfitto la Lombardia per 2-1, mentre il Veneto, grazie ai rigori, si era aggiudicato il posto in finale al termine di una partita pareggiata contro la Sardegna per 2-2.

Alla premiazione hanno preso parte il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, il presidente nazionale del settore giovanile della FIGC, Vito Roberto Tisci, il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, e il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi.

La manifestazione di è inserita a tutti gli effetti nell’ambito delle iniziative della Settimana europea dello Sport “#beactive”, coincidenza particolarmente significativa perché gli oltre 500 ragazzi e ragazze che si sono ritrovate a Senigallia hanno saputo interpretare al meglio i principi trasversali dello sport come l’amicizia, l’integrazione e il rispetto dell’ambiente, dell’altro e delle regole.