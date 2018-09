Giochi Studenteschi di calcio a Senigallia, per le Marche stavolta è una giornata nera Continuano le gare e il terzo tempo di festa in serata al Foro Annonario

Giornata nera per i ragazzi e le ragazze della rappresentativa marchigiana. Nel girone C, la squadra maschile del liceo “Rossini” di Pesaro, in vantaggio per 2-0 fino quasi al termine della partita, sono stati invece superati dai ragazzi della Sardegna per 3-2.

Più pesante invece il risultato subito dalle atlete dell’ITCG “Carducci-Galilei” di Fermo, sconfitte dalla rappresentativa sarda per 6-0.

Nella categoria allievi si sono registrati, nella giornata, i successi di Umbria e Toscana nel girone A, Emilia Romagna e Piemonte nel girone B, Sardegna e Sicilia nel girone C.

Doppia vittoria per l’Abruzzo nel girone D, mentre nessuna squadra ha concluso a punteggio pieno nel girone E.

Per quanto riguarda le squadre femminili, unica vittoria del Molise nel girone A, mentre nei gironi B, C e D successi, rispettivamente, di Liguria e Piemonte, Sardegna e Sicilia e Abruzzo e Lombardia.

Dominato da Friuli Venezia Giulia e Veneto il girone E, con una schiacciante vittoria di quest’ultimo sul Lazio per 10-0.

Passano ai quarti di finale, per la categoria allievi, nell’ordine, Sicilia, Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Umbria, Basilicata e Sardegna, mentre per la categoria allieve superano il turno Lombardia, Veneto, Sardegna, Liguria, Valle D’Aosta, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Nella giornata di oggi sono in corso nella mattinata le partite dei quarti, mentre nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri per le semifinali.

Alla sera, al Foro annonario, il cosiddetto “terzo tempo” (mutuato dalla tradizione del rugby), con tutti i ragazzi delle rappresentative in festa e la condivisione dei prodotti tradizionali delle varie regioni.