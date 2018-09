Sopralluogo del sindaco Mangialardi sugli argini del Misa a Borgo Bicchia di Senigallia Proseguono i lavori per il rafforzamento

Questa mattina, 27 settembre, nuovo sopralluogo del sindaco Maurizio Mangialardi, con il presidente del Consorzio di Bonifica Claudio Netti, nei pressi del cantiere di Borgo Bicchia, dove stanno proseguendo i lavori avviati dalla Regione Marche per il rafforzamento degli argini del fiume Misa.



“Gli interventi che il Consorzio di Bonifica sta realizzando per conto della Regione Marche sugli argini del Misa – spiega il sindaco –sono fondamentali, poiché, come abbiamo sempre detto, se non è garantita la loro tenuta, nessun Piano di emergenza, strumento pensato per eventi pianificati e pianificabili, può essere applicato. Anche per questo motivo, ho chiesto al presidente Mauro Gregorini di convocare al più presto una riunione della II commissione consiliare con i tecnici della Regione e del Consorzio, così da poter aggiornare i consiglieri comunali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché su quanto già realizzato e quanto da realizzare in futuro”.