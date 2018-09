Teatro Nuovo Melograno Senigallia, un programma di grande qualità per il 2018-2019 Da ottobre spettacoli per tutti i gusti: Macbeth all'esordio, omaggi a Rossini e Leonardo per un teatro che "riprenda la sua funzione di stimolo"

Presentata la stagione 2018-2019 del Teatro Nuovo Melograno di via Botticelli (Cesanella), che prenderà il via ad ottobre 2018.



“Gli spettacoli che presentiamo – affermano Catia Urbinelli e Daniele Vocino – li abbiamo scovati, vedendoli dal vivo, nei più prestigiosi festival e rassegne di teatro ubicate in tutta Italia, e sono frutto di un lavoro accurato di visione e contatti svolto durante il periodo estivo al fine di offrire il meglio del teatro underground. Un teatro che possa riprendere la funzione di sempre, coinvolgendo e stimolando gli spettatori, dando loro dei contenuti”.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – è consolidare la nostra collaborazione. Sono affascinato da questa proposta, con un cartellone che mi piace molto, dove la grande qualità artistica, testimoniata anche dalla presenza della Regione Marche, si coniuga alla capacità di lanciare messaggi importanti”.

“La stagione del Teatro Nuovo Melograno – aggiunge l’assessore alla Cultura Simonetta Bucari – fa parte della proposta culturale della nostra città, che sa leggere il linguaggio teatrale a 360 gradi, diffondendo cultura e, grazie al coinvolgimento delle scuole, educazione”.

La stagione prenderà il via con due accattivanti produzioni proprio della Compagnia Nuovo Melograno, che il 12, 13 e 14 ottobre metterà in scena la rappresentazione del “Macbeth” di William Shakespeare per la regia di Catia Urbinelli, e il 26, 27 e 28 lo spettacolo “Edgard”, ispirato a quattro racconti del terrore di Edgar Allan Poe, per la regia di Daniele Vocino.

Il programma completo, consultabile con tutte le info sul sito www.nuovomelograno.it e nella brochure allegata, prevede poi i seguenti appuntamenti:

“Bianca come i finocchi in insalata” (10-11 novembre); “Signorina Else” (24-25 novembre); “Le donne di Guy” (29-30 novembre); “Scherzi alla Rossini” (8-9 dicembre), dedicato al grande musicista pesarese; “Canto di Natale” (20-21-22-23 dicembre); “Come stanno le cose. Il mio Lucrezio, la mia Venere” di Piergiorgio Odifreddi (10-11 gennaio 2019); “Boom” (26-27 gennaio); “Volevo solo fare Amleto” (9-10 febbraio); “Lisistrata” (23-24 febbraio); “Il primo miracolo di Gesù Bambino” (9-10 marzo), una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo; “Le passioni di Leonardo” (30-31 marzo), spettacolo prodotto in occasione del V centenario dalla morte di Leonardo Da Vinci; “Movesi l’amante: un racconto agito e parlato sui ragazzi di Leonardo” (13 aprile).

Per poter accedere agli spettacoli e alle attività del teatro, ogni spettatore deve essere in possesso della tessera socio Nuovo Melograno: costa 2 euro e vale un anno, da settembre a settembre, sul sito www.nuovomelograno.it si può compilare il modulo per ottenerla.

Il Teatro propone anche corsi, con circa 200 iscritti. Anche quest’anno verranno organizzati i laboratori di Teatro per adulti, ragazzi e bambini, che, insieme al corso di Cinema, accompagneranno i partecipanti alla scoperta della propria creatività durante un percorso formativo di nove mesi per apprendere le tecniche corporee, vocali e interpretative. Durante l’anno si potrà anche partecipare a workshop condotti da registi e attori provenienti da tutta Italia.

Per il corso adulti il teatro ha già fissato una lezione di prova lunedì 1° ottobre, alle 21, nella sede del teatro in via Botticelli 30/1.

Per info e iscrizioni è possibili rivolgersi ai seguenti numeri: Teatro Adulti 3343184041; Teatro bambini, ragazzi e cinema 3495873758.