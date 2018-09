M5S su Aerodorica: Assenza di controllo da parte della Regione Marche Gianni Maggi: "Imperdonabile assenza di controllo da parte della Regione Marche"

109 Letture Politica

Dopo un anno e mezzo di lavoro, arriva in Consiglio Regionale la relazione della Commissione d’Inchiesta sull’Aredorica S.p.A.. I portavoce del Movimento 5 sStelle evidenziano come il fallimentare controllo che avrebbe dovuto fare la Regione Marche sia una delle maggiori cause di questo fallimento.