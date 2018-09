Giochi Studenteschi di Senigallia, per le Marche 2 vittorie e 2 ko Continuano le gare al Bianchelli e alle Saline, si avvicinano le semifinali

Due vittorie e due sconfitte sono i risultati che le rappresentative marchigiane hanno conseguito nei rispettivi gironi C della prima giornata.

Infatti i ragazzi del liceo Marconi di Pesaro e le ragazze dell’ITCG Carducci Galilei di Fermo hanno superato gli atleti e le atlete della Calabria con lo stesso risultato di 2-1.

Non è andata altrettanto bene nel confronto con la Sicilia, dove la rappresentativa maschile ha perso 2-0, mentre quella femminile per 4-0.

Nel pomeriggio del 27 settembre le squadre marchigiane affronteranno al Bianchelli le rispettive rappresentative della Sardegna.

Quanto agli altri risultati, nel girone A maschile predominio della Toscana, la quale ha battuto Molise ed Umbria rispettivamente per 2-1 e 1-0.

Nel girone B, duello ad armi pari tra Piemonte e Trentino Alto Agide, entrambe a punteggio pieno.

Niente reti invece nel girone D, dove si sono affrontate Puglia, Lombardia, Abruzzo e Campania.

Punteggio pari tra Veneto e Basilicata, che hanno battuto rispettivamente le squadre del Friuli Venezia Giulia e del Lazio.

Per quanto riguarda la categoria femminile, nel girone A in testa la Valle D’Aosta che ha sconfitto il Molise e l’Umbria rispettivamente per 2-0 e 1-0.

Nessuna squadra a punteggio pieno nel girone B, dove risultano per ora in testa Liguria e Trentino Alto Adige, mentre nel girone D eclatante affermazione della Lombardia sulla Puglia per 11 a 0

Nella giornata odierna si decideranno le sorti delle squadre che saranno ammesse alle semifinali in programma per domani, 28 settembre, sui campi Bianchelli e Saline