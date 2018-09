Regione Marche, al via l’istituzione del comune di Sassocorvaro Auditore mediante fusione Cesetti: "Opportunità per costruire una storia ancora più grande"

108 Letture Politica

Avviate le procedure per istituire un nuovo Comune dalla fusione di due vicini, Sassocorvaro e Auditore, in provincia di Pesaro e Urbino. La proposta di legge e l’indizione del relativo referendum consultivo da presentare al Consiglio regionale sono state approvate il 24 settembre dalla Giunta riunita in seduta settimanale.