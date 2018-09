Giochi Studenteschi, si parte: stasera l’inaugurazione a Senigallia Martedì 25 settembre la cerimonia al Foro Annonario: arrivati 600 ragazzi da tutta Italia

L’attesa è finita. Questa sera, 25 settembre, a partire dalle ore 21,30, al Foro Annonario si alzerà il sipario sulla fase finale dei Campionati Studenteschi di Calcio.

La prestigiosa manifestazione, ospitata quest’anno dai Comuni di Senigallia e Montemarciano, è organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Coni, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Da domani, poi, il via alle gare che vedranno scendere in campo gli Allievi e le Allieve, ovvero studenti e studentesse nati negli anni 2001, 2002, 2003 e anche 2004 nel caso di giovani in anticipo scolastico, provenienti da venti istituti in rappresentanza di altrettante regioni italiane.

La formula del torneo prevede un primo turno seguito da quarti di finale e semifinali con due tempi di 15 minuti. La finale invece sarà di 4 tempi da 15 minuti.

La competizione interesserà quattro campi: lo stadio Bianchelli e lo stadio Saline di Senigallia (dove si giocherà la finale), lo stadio di Marzocca e lo stadio Di Gregorio Gabella a Montemarciano.

Questa la composizione dei gironi: Girone A: Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Molise; Girone B: Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna; Girone C: Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia; Girone D: Puglia, Lombardia, Abruzzo; Girone E: Lazio, Basilicata, Veneto, Friuli Venezia Giulia.