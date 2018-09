Senigallia invasa da giovani per i Giochi Studenteschi Il saluto del sindaco Mangialardi ai ragazzi, che martedì 25 settembre sfileranno al Foro Annonario

In queste ore la città si sta riempiendo di tanti giovani, studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, che da domani, 25 settembre, già a partire dalla cerimonia d’apertura al Foro Annonario, saranno i protagonisti indiscussi della fase finale dei Campionati Studenteschi di Calcio.



Un evento che Senigallia si è preparata a ospitare al meglio, anche sulla base dell’esperienza maturata lo scorso anno con i giochi del Trofeo Coni, che hanno dimostrato la capacità organizzativa dell’Amministrazione comunale nel gestire eventi di questo tipo, tanto da far propendere il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Coni per l’assegnazione al nostro territorio di questo nuova prestigiosa manifestazione sportiva.

Un ringraziamento speciale, mi sia concesso per il legame speciale che ormai ci lega da tempo, va al Coni, e in particolare al presidente nazionale Giovanni Malagò e al presidente regionale Fabio Luna.

Ma la nostra gratitudine va naturalmente anche al Settore Giovanile e Scolastico della Figc e all’Ufficio Scolastico Regionale per il ruolo fondamentale avuto nell’organizzazione dell’iniziativa, e alla Regione Marche, che continua a essere al nostro fianco e a valorizzare con grande impegno l’operato della nostra Amministrazione.

Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato per farci trovare pronti per l’avvio dell’evento, mettendo a disposizione i nostri impianti sportivi al meglio della loro condizione, organizzando la logistica dell’accoglienza e rimodulando la viabilità cittadina.

Ma ancora di più lavoreremo durante queste giornate affinché la fiducia riposta su Senigallia dagli organizzatori possa essere ripagata da un importante successo. Ne va del nostro orgoglio, ma anche della possibilità di offrire alla città e alle sue attività economiche, una vetrina nazionale di primo piano per la promozione della propria immagine turistica.

Alle ragazze e ai ragazzi che in questi giorni daranno vita alla competizione va il nostro più sentito in bocca al lupo, nell’auspicio che le giornate che trascorreranno a Senigallia possano essere un momento di festa e allegria, all’insegna di quei valori educativi come la lealtà, l’onore, la passione, ma soprattutto il rispetto delle regole e degli avversari, che lo sport riesce trasmettere.

E in cuor nostro, speriamo che per ciascuno di loro questa esperienza possa rappresentare un piacevole e indelebile ricordo.

Maurizio Mangialardi