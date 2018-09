Incontro tra Rotary Club Senigallia, istituzioni e governatore di distretto Gabrio Filonzi ha visitato il club cittadino

132 Letture Associazioni

Il Governatore del Distretto Rotary 2090 Gabrio Filonzi, accompagnato dal suo Assistente Andrea Paolinelli, ha fatto visita al Club di Senigallia.

La più alta carica distrettuale, responsabile di coordinare le attività dei Clubs di Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, è stata accolta da una delegazione di soci guidata dal presidente Learco Perini per trascorrere un’intera giornata nella nostra città.

Dopo l’incontro con il Vicario Generale della Diocesi di Senigallia Don Aldo Piergiovanni, congratulatosi con la rappresentanza del Rotary per le molteplici iniziative messe in campo a sostegno della comunità e per la capacità di unire le forze con il fine di fare squadra, il Governatore si è recato presso la Residenza Municipale dove è stato ricevuto dal Sindaco Maurizio Mangialardi e dal Vicesindaco Maurizio Memè.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il club ricordando i tanti progetti realizzati insieme al Rotary, il più recente dei quali ha visto l’installazione di cinque defibrillatori donati alla città dai rotariani senigalliesi.

Alla riunione pomeridiana con il Consiglio Direttivo del club, alla quale hanno partecipato anche i presidenti Rotaract ed Interact Benedetta Avitabile e Tommaso Savini, è seguito l’incontro con i rotariani senigalliesi durante il quale Perini ha avuto modo di illustrare a Filonzi i progetti sui quali il Rotary della città sta lavorando.

A questo proposito, l’ex Governatore del Distretto 2090 Mario Giannola – Responsabile Distrettuale della Fondazione Rotary – è espressamente intervenuto per consegnare al presidente la sovvenzione riconosciuta al club di Senigallia per i progetti 2018-2019; si tratta di interventi che spaziano dalla prevenzione e cura malattie alla educazione di base, dalla valorizzazione del territorio al volontariato di Protezione Civile.