Il 22 settembre torneo open di tennistavolo al Centro Olimpico di Senigallia Quasi 100 atleti provenienti da tutt'Italia iscritti alle due gare in programma

81 Letture Sport

Due sole le gare in programma con inizio domenica mattina 23 settembre al Centro Olimpico: individuale maschile e femminile. Le due gare sono aperte a tesserati di qualsiasi categoria (ad eccezione dei primi dieci d’Italia) e si sono iscritti complessivamente poco meno di 100 atleti provenienti da diverse parti d’Italia.

Il torneo infatti è open, termine che indica una organizzazione e svolgimento liberi da regole imposte da Roma per la partecipazione. Il Comitato Regionale Marche ha scelto una formula semplice, gradita ai partecipanti, che permette di godere di tutti i vantaggi offerti dal Centro Olimpico e dalla bella città di Senigallia.

Il Tennistavolo Senigallia ha iscritto i suoi migliori rappresentanti ma non sono nelle prime posizioni delle testa di serie. Non scenderà in campo invece Luigi Manoni, che non ama questo tipo di tornei, diventati troppo dispendiosi per il suo tipo di gioco più idoneo ai pochi incontri che si disputano nelle squadre.

Apertura dell’impianto alle 8,30 ed inizio dell’individuale maschile un’ora dopo. La gara femminile invece si giocherà alle 11,30. Il termine della manifestazione è previsto per ora di cena. Si giocherà su 9 tavoli da competizione Butterfly.