Da leccarsi i baffi: la ricetta del “Tortino al cioccolato” dello chef Luca Santini Ingredienti e procedimento per preparare e portare sulla vostra tavola uno sfizioso dessert

E’ ancora una volta dolce e golosa la “cucina” di Senigallia Notizie, di nuovo grazie a Luca Santini, chef dell’hotel Turistica di Senigallia, docente all’IIS Panzini e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti con la sua firma e i suoi consigli di preparazione, con i quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola, per stupire i vostri ospiti.

Tortino al cioccolato

Ingredienti

Cioccolato fondente al 72% (min.) gr. 250

Burro gr. 250

Zucchero gr. 100

Maizena gr. 50

Uova n. 4

Vaniglia in baccello n. 1/4

Zucchero a velo q.b.

Foglie di menta q.b.

Fecola per imburrare q.b.

Gelato alla vaniglia q.b.

Procedimento

Fondere il cioccolato a bagnomaria; montare in planetaria il burro con lo zucchero e unire la maizena setacciata e la vaniglia: il composto deve risultare omogeneo.

A filo, aggiungere il cioccolato fuso e infine le uova molto fredde: montare leggermente il composto ottenuto e con l’aiuto di un sac-à-poche riempire per tre quarti gli stampini precedentemente imburrati e infarinati.

Riporre in congelatore per almeno 12 ore; cuocere a 190°C per 11 minuti e decorare a piacere. Servendo a caldo, accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.

Ricetta di Luca Santini

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche

Docente presso l’IIS A. Panzini

Consuente di Cucina presso l’Hotel Turistica di Senigallia