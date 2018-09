San Severino, incontro al teatro Italia per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile San Severino, incontro al teatro Italia per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

118 Letture Fuori dalle Mura

In occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile il Comune di San Severino Marche, in collaborazione con la società Contram Spa, ha ospitato un incontro nell’ambito di una serie di iniziative pubbliche promosse dalla Regione Marche per parlare di quello che si presenta sempre più come un argomento di stretta attualità.