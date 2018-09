La Regione Marche sblocca i fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche Oltre 11 milioni di euro da ripartire tra i Comuni per gli anni 2018-2019-2020

Sbloccati i fondi per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati finanziando al 100 per cento i disabili totali: lo ha stabilito la Giunta, riunita oggi in seduta settimanale, che ha richiesto parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di deliberazione. Si tratta di oltre 11 milioni di euro (11.344.181,07 euro) da ripartire tra i Comuni per gli anni 2018-2019-2020.