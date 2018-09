Dieta e obesità, incontro a Senigallia Il 22 settembre gli esperti ne parlano all'Hotel City

Obesità, Diabete, Sindrome Metabolica e uno stile di vita molto scorretto possono causare scompensi anche importanti di peso.

Il che, di solito, si traduce in diete stressanti a basso apporto calorico che coinvolgono anche la Cucina, quella che si fa tra i fornelli. Spesso infatti il risultato di diete ipocaloriche sono poco gusto e poca fantasia a tavola.

Ma è possibile seguire una dieta senza rinunciare al sapore? E soprattutto quali sono i metodi di cottura che meglio preservano i principi nutritivi dei cibi? A queste domande risponderà lo Chef Luca Barbieri, alfiere della Cucina Lineare Metabolica, ovvero di un nuovo approccio più scientifico alla preparazione dei cibi, che abbina la nutraceutica alle tecniche culinarie.

L’incontro è previsto alle ore 10,50 di sabato 22 settembre prossimo a Senigallia, presso il City Hotel del Lungomare Dante Alighieri di Senigallia, all’interno di una giornata formativa dedicata a medici e nutrizionisti e focalizzata sulla Very Low Calories Ketogenic Diet, la dieta chetogenica utilizzata per combattere diabete e obesità e che si basa su un’alimentazione a basso contenuto di grassi e carboidrati, in grado di stimolare un meccanismo naturale “brucia grassi” detto chetosi.

“Un prodotto, consumato per le proprie qualità nutritive, se mal cucinato può perdere i suoi nutrienti e diventare anzi dannoso – spiega Chef Barnieri che proprio per questo ha voluto elaborare l’Alfabeto Culinario, un programma mirato alla corretta trasformazione delle materie prime per le persone che soffrono di diabete e obesità. – Ci siamo concentrati su prodotti base innovativi – spiega lo Chef Barbieri – come fibre e farine integrali, ma abbiamo dato importanza soprattutto al corretto utilizzo dei condimenti e modificato alcune tecniche affinché venga rispettata la natura degli alimenti e i loro principi nutritivi”.

L’incontro è organizzato da New Penta, azienda produttrice di alimenti dietetici e i temi portanti saranno: dieta chetogenica, lotta all’obesità, equilibrio delle flora batterica intestinale, alfabeto culinario metabolico e reni in relazione alla VLCKD e al metodo multifasico New Penta.

Il programma

8.50 | Registrazione partecipanti

1^ sessione: | Relatore: Dott. Mauro Giulietti | 9.00 – 9.45

I meccanismi metabolici messi in atto dalla VLCKD La Chetogenesi: cenni di biochimica Sicurezza medica della chetogenesi controllata: l’importante ruolo dell’insulina

2^ sessione: | Relatore: Dott.ssa Sabrina Basciani | 9.45 – 10.35

L’evoluzione della Dieta Chetogenica : Microbiota e qualità proteica

10.35 – 10.50 | Coffee break con degustazione prodotti New Penta

3^ sessione: | Relatore: Chef Supervisor Luca Barbieri | 10.50 – 11.40

AlfAbeto culinArio metAbolico: : Applicazione, Tecnica e Scienza

4^ sessione: | Relatore: Dott. Adriano Bruci | 11.40 – 12.20

Rene e VLCKD tra mito e realtà

5^ sessione: | Relatore: Dott.ssa Sabrina Basciani | 12.20 – 13.00

Dalla teoria alla pratica

13.00 | Discussione e domande 14.00 | Lunch con degustazione prodotti New Penta

Luca Barbieri Direttore Chef Supervisor Area Ricerca Sviluppo Food Engineering Cucina Lineare Metabolica, Brescia Sabrina Basciani Biologa Nutrizionista – Dipartimento Medicina Sperimentale Sapienza Università di Roma Adriano Bruci Dirigente Medico U.O. Nefrologia e Dialisi Ospedale la Gruccia, Montevarchi (AR); Responsabile Ambulatorio Mauro Giulietti Dietologo e Patologo clinico; Dirigente UO Patologia Clinica Ospedale INRCA IRCCS di Roma (f.r. 2011); Socio ordinario SIPMeL; Socio ordinario SINuT

Per informazioni e conferma della presenza:

Dott.ssa Elisa Cingolani +39 342 8696993 | Dott.ssa Stefania Iannone +39 392 2233791

