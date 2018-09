Al via i percorsi per i diritti di cittadinanza organizzati dall’Università di Urbino Dieci giornate di incontri a Fano, Jesi, Macerata e Grottammare a partire dal 21 settembre

Prende il via il 21 settembre un’interessante iniziativa di promozione della partecipazione delle nuove generazioni figlie dell’immigrazione presenti nelle Marche. Si tratta di “Attivisti per i diritti di cittadinanza” – questo il nome di tre percorsi di 10 giornate ciascuno, aperti a tutti, che si svolgeranno in parallelo a Fano, Jesi e Macerata/Grottammare.