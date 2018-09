The Faccions in concerto alla Rotonda di Senigallia Il simbolo cittadino si apre alla musica contemporanea

Giovedì 20 settembre la Rotonda a Mare di Senigallia si apre alla musica contemporanea di qualità con il concerto di The Faccions e a seguire il Dj Youtube (Ruben e Zagor de I Camillas), su iniziativa del Comune di Senigallia con l’AMAT.



L’appuntamento inaugura il progetto La musica che gira intorno. Tracce di musica d’autore dalle Marche, nuovo strumento dell’AMAT per valorizzare la creatività emergente di artisti marchigiani che affianca il già avviato Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche. La musica che gira intorno intende offrire una occasione di incontro con il pubblico a artisti del territorio di particolare interesse come sono i pesaresi The Faccions che a Senigallia inaugurano il progetto.

Suonano insieme da oltre 20 anni i The Faccions e nel tempo hanno sviluppato vari progetti che spaziano dall’Art Rock al Pop sperimentale. Non hanno un repertorio fisso e spesso amano reinventare i propri live. Con i loro ultimi lavori si sono avvicinati sempre di più alle arti performative mantenendo il fuoco sul suono e sulla sua dimensione gestuale e spaziale. Il nuovo album Misano/Brasile è tra i dischi del mese nel numero di maggio della rivista “Blow Up”.

The Faccions sono: Michele Lilli tastiere e percussioni, Rodolfo Brocchini chitarra, Mariangela Malvaso flauto voce, Lorenzo Scarpetti basso elettrico, Enrico Liverani batteria effetti speciali, Gabriele Bernardini violino, Giovanni Livi (Mc Gola) Voce, Marco Cervellini Sax.

Dj Youtube è costola vivente de I Camillas, quando si dedicano alla musica del mondo e la regalano a tutti e tutte, senza paura. Perché tutti possiamo essere Dj Youtube.

Inizio concerto ore 21.30, biglietti 8 euro ridotti 6 euro presso Teatro La Fenice Senigallia 071 7930842 oppure 335 1776042, la Rotonda (solo il giorno stesso dalle h 20), AMAT 071 2072439 e biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, call center 071 2133600, online su vivaticket.it.