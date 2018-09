Lo chef Luca Santini ci presenta il Dolce della passione La ricetta di uno "spumoso" dessert per la rubrica di cucina di Senigallia Notizie

150 Letture Grande Max: Ricette

Nuovo appuntamento in cucina su Senigallia Notizie, ancora una volta insieme a Luca Santini, chef dell’hotel Turistica di Senigallia, docente all’IIS Panzini e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti con la sua firma e i suoi consigli di preparazione, con i quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola, per stupire i vostri ospiti.

Dolce della passione

Ingredienti per 10 persone

Gelato alla vaniglia kg 1

Riso croccante (rice krispies) gr 100

Per la spuma al Passion fruit

Ingredienti per un sifone da 500 ml

Panna Ml 570

Cioccolato bianco Gr 200

Frutto della passione (succo) Ml 100

Albume Gr 100

Per decorazione

Succo del frutto della passione

Pepe sichuan

Procedimento

Far fondere il cioccolato con 170 ml di panna al microonde o bagno maria.

Aggiungere il succo del frutto della passione, l’albume e la panna restante girando con una frusta.

Riempire il sifone e caricare con due cartucce.

Composizione

In un bicchiere mettere sul fondo 2 palline di gelato alla vaniglia, aggiungere del riso croccante e coprire con la spuma al passion fruit.

Decorare con alcune gocce di succo del frutto della passione e del pepe di sichuan macinato al momento.

Ricetta di Luca Santini

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche

Docente presso l’IIS A. Panzini

Consuente di Cucina presso l’Hotel Turistica di Senigallia