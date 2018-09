Giornata per la Pace 2018 nelle Marche dedicata al “volontariato” Aperte le iscrizioni al concorso rivolto alle scuole marchigiane

108 Letture Cultura e Spettacoli

Promuovere tra le giovani generazioni una riflessione sul valore dell’impegno gratuito per gli altri e per la comunità in cui si vive.