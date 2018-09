Calcio: il Corinaldo debutta in casa Il calendario della Prima Categoria girone A

Debutto interno per il Corinaldo neopromosso in Prima Categoria. Il comunicato Figc Marche di martedì 11 settembre ha reso noto il calendario del girone A, che prende il via il 22 settembre.



Per il Corinaldo sfida interna all’Avis Montecalvo, alle ore 15.30 di sabato 22.

13 delle 17 formazioni, tra cui pure la neopromossa corinaldese, giocano le gare interne sempre al sabato.

In allegato il calendario completo.