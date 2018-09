A Senigallia gli esperti discutono della città del futuro ArchiTalk porta in città specialisti di fama internazionale per comprendere il cambiamento

165 Letture Cultura e Spettacoli

Appuntamento a Senigallia il 14 settembre 2018 per tutti gli architetti, ingegneri e geometri, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore il tema dello sviluppo della Città: ArchiTalk è un’importante Tavola rotonda pubblica, durante la quale gli ospiti di fama internazionale discuteranno sul tema della ‘Città del Futuro’ declinazione su scala locale di quanto analizzato nel VIII Congresso Nazionale degli Architetti che si è concluso a Roma in luglio.



Inquadrare la direzione del cambiamento, per trovare la risposta alle molteplici mutazioni del modo di abitare, di fruire e di visitare la Città. Condividere la riflessione che la buona architettura rappresenta un bene comune dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Il rispetto del territorio, proteggere e valorizzare le sue caratteristiche distintive. Strategie che disegnano il nuovo modello di Città, la sua architettura, la cultura, la qualità di vita, l’immagine che ne consegue. Questi gli argomenti principali che saranno trattati nel corso di ArchiTalk.

Il dibattito sarà animato da voci assolutamente autorevoli, alcune delle quali per la prima volta a Senigallia: Pino Cappochin (presidente del CNA PPC); Alfonso Femia (architetto di fama internazionale attivo tra Milano Genova e Parigi e fondatore degli Ateliers Alfonso Femia); Andrea Margaritelli (Imprenditore a livello mondiale e presidente nazionale INARCH); un gradito ritorno, Massimo Siragusa (fotografo di successo e docente allo EUROPEAN INSTITUTE OF DESIGN. Parteciperà inoltre Gianluigi Mondaini Docente all’Università Politecnica delle Marche e Maurizio Mangialardi in qualità di Presidente regionale ANCI, nonché Sindaco di Senigallia e padrone di casa. A moderare le diverse posizione sarà Antonello Alici Docente all’Università Politecnica delle Marche

“Siamo orgogliosi di avere invitato a Senigallia personalità così importanti per parlare di un tema che sta a cuore a molti – Spiega Ea Polonara, responsabile dell’organizzazione – e Senigallia, che per molti aspetti è un esempio di eccellenza, non potrà che trarre spunti e idee per ulteriore sviluppo e miglioramento.”

“Il fatto che personalità del calibro del Presidente Cappochin, abbiano accolto l’invito, aggiunge Donatella Maiolatesi Presidente dell’ordine provinciale degli Architetti di Ancona, dimostra l’assoluta attualità del tema e la qualità stessa dell’incontro che non vuole essere solo un meeting tra tecnici, ma anche essere aperto ai cittadini perché sono proprio i cittadini i diretti interessati quando si parla di Città””

L’incontro sarà organizzato in tre parti: Introduzione ai lavori (16:00-17:00) interverranno per rispondere in merito alla situazione locale e per introdurre gli argomenti Donatella Maiolatesi, Presidente dell’ OAPPC, Anna Casini Assessore Regionale all’Urbanistica, Maurizio Memè Assessore all’Urbanistica del Comune di Senigallia, Sergio Roccheggiani Coordinatore Provinciale della Rete delle Professioni Tecniche, Andrea Montagna Presidente di INARCH Marche.

(17:00-19:30) TAVOLA ROTONDA

(19:30-20:30) La discussione sarà caratterizzata da un aperitivo/dibattito aperto con i convenuti al convegno e si sposterà nell’Area della Ex Pescheria appositamente allestiti per consentire eventuali proiezioni di slides o filmati per permettere approfondimenti da parte dei relatori sulle tematiche trattate.

ArchiTalk è organizzato da Asteres in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti industriali), la consulenza tecnico scientifica dello Studio BRAU e con il patrocinio del Comune di Senigallia. La partecipazione al convegno dà diritto a crediti formativi per le professioni tecniche.

L’area Ex-pescheria Foro Annonario dalle dalle ore 16 alle 23.00 ospiterà qualificate aziende del settore per incontri con i tecnici e con il pubblico interessato alle tematiche dell’abitare.

Dagli

Organizzatori