Calcio: bene in Coppa Barbara, Monserra e Ostra Vetere Super debutto per l'Ilario Lorenzini contro il Cantiano, l'Olimpia vince a Brugnetto

Oltre alla già citata vittoria dell’FC Vigor Senigallia, successi per Barbara, Monserra e Ostra Vetere nella prima giornata di Coppa, giocata tra sabato 8 e domenica 9 settembre.



Per la Promozione si è trattato di Coppa Italia, mentre Prima e Seconda Categoria sono scese in campo per la Coppa Marche delle rispettive categorie.

Nella Coppa Italia di Promozione, il Barbara ha battuto 4-1 in casa il Cantiano: reti di Cardinali su rigore, Rossini e doppietta di Barattini, dopo che sul 2-0 Cossa aveva accorciato le distanze per gli ospiti.

Passaggio del turno vicino, visto che si gioca su doppia sfida tra andata e ritorno.

Nella Coppa Marche di Prima Categoria 2-2 tra Avis Arcevia e Castelleonese, il Monserra batte 2-1 in casa il Le Torri, mentre il Corinaldo cade in casa 0-2 contro il Marotta.

Nella Coppa Marche di Seconda Categoria, Senigallia Calcio-Belvedere finisce 0-0 al Bianchelli, mentre l’Olimpia Ostra Vetere espugna 2-3 il campo del Victoria Brugnetto.