Disagio giovanile, seminario a Senigallia Alla Rotonda, "Famiglia Forte", giovedì 13 settembre alle 15.30

130 Letture Cronaca

Si terrà giovedì 13 settembre, alle ore 15,30 alla Rotonda a Mare di Senigallia, il seminario dedicato a “Famiglia Forte”, l’insieme di azioni volte a contrastare il disagio giovanile in alcuni territori del senigalliese e della Vallesina.



“Famiglia Forte” ha preso avvio nel mese di marzo 2018, tramite l’istituzione dei Punti di Primo Contatto all’interno degli Istituti Comprensivi partner del progetto. In via sperimentale, è stato possibile offrire il servizio di supporto psicologico a insegnanti, ragazzi e famiglie, che proseguirà anche per tutto l’anno scolastico 2018-2019.

Il progetto ha ricevuto subito un’accoglienza molto positiva da parte di tutta la comunità: gli insegnanti, i genitori e gli stessi ragazzi si sono rivolti al punto di ascolto all’interno della scuola, quale spazio di condivisione e supporto. Nel primo, da marzo a giugno, gli accessi al servizio rilevati sono stati circa 160. Inoltre, è stato possibile avviare interventi di supporto a domicilio per le famiglie che potrebbero aver bisogno di un sostegno nella gestione della vita quotidiana, la conciliazione tra tempi di vita quotidiana e tempi di lavoro, la gestione dei compiti dei minori, al fine di prevenire le situazioni di problematicità che potrebbero ripercuotersi nello sviluppo del bambino.

A oggi, gli interventi di supporto domiciliare attivati sono dodici nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e otto nell’Ambito n. 9 di Jesi, per un totale di venti famiglie che si sono dimostrate disponibili ad accogliere un aiuto esterno, che è stato attivo anche per tutto il periodo estivo.

L’appuntamento di giovedì 13, in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, si pone l’obiettivo di ampliare la platea dei destinatari, creando anche un momento di riflessione per ripensare a una nuova alleanza tra istituzioni e famiglie. Il seminario inizierà con i saluti Istituzionali del sindaco Maurizio Mangialardi, cui seguiranno la presentazione progetto, l’intervento del professor Stupiggia, direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica di Bologna, e la presentazione del Civic Crowdfunding.

L’evento, realizzato con il contributo della Fondazione Cariverona e aperto alla cittadinanza, è in fase di accreditamento per assistenti sociali e insegnanti (l’iscrizione è obbligatoria per i professionisti).

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Comune – Ats n. 8 (Senigallia). Email: ufficiocomune@comune.senigallia.an.it – Telefono 071-7959531

Il partenariato che sostiene il progetto “Famiglia Forte” vede capofila il Comune di Senigallia e comprende i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, l’Azienda pubblica servizi alla Persona n.9, l’Università Politecnica delle Marche, le cooperative sociali “H Muta” e “Casa della Gioventù”, quali enti co-finanziatori e, come partner non onerosi, gli istituti comprensivi “Mario Giacomelli”, “Fagnani”, “Belardi”, “Marchetti” di Senigallia, quelli di Arcevia e Ostra, quelli di Jesi “Lorenzo Lotto”, “San Francesco”, “Carlo Urbani”, il “Beniamino Gigli” di Monte Roberto, Castelbellino, San Paolo di Jesi, e il “Carlo Urbani” di Moie, Castelplanio e Poggio San Marcello.