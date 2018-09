Scontro tra due autofurgoni a Civitanova Marche, feriti ambedue i conducenti L'incidente stradale ha avuto luogo all'incrocio tra via Lamborghini e via Valletta

Due autofurgoni sono stati protagonisti di un incidente stradale verificatosi a Civitanova Marche nel pomeriggio di giovedì 6 settembre: soccorsi e trasportati in ospedale entrambi i conducenti dei due mezzi.

Lo scontro tra i veicoli in questione è avvenuto poco dopo le 16.00 all’incrocio tra via Lamborghini e via Valletta, in piena Zona Industriale di Civitanova. In seguito all’impatto, uno dei due furgoni si è ritrovato ribaltato su di un lato.