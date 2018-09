La Notte dello Sport dà il via alla stagione sportiva di Senigallia Venerdì 7 settembre il classico appuntamento al Foro Annonario, mentre per tutti si avvicina l'inizio dei campionati

Torna la “Notte dello Sport”, che quest’anno taglia il traguardo delle sedici edizioni. L’appuntamento è per venerdì 7 settembre, alle ore 20,30, al Foro Annonario.

L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia e Coni Marche, è organizzato dalla dall’agenzia di servizi giornalistici Nerosubianco, in partnership con King Sport&Style, Bcc Pergola e Corinaldo, Conad Senigallia, e rappresenta una importante vetrina per le associazioni sportive del territorio, proprio alla vigilia della ripresa delle attività agonistiche.

“Una manifestazione – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – che come da tradizione inaugura la stagione sportiva ormai alle porte. Una vetrina importante per le società e i nostri campioni, che anche quest’anno, ne sono certo, onoreranno i colori della nostra città nelle varie competizioni che li vedranno protagonisti. Il mio ringraziamento va in particolare ai dirigenti e ai tecnici, i quali, con il loro impegno e la loro passione, svolgono una fondamentale opera sociale ed educativa trasmettendo ai giovani i sani valori dello sport”.

Anche quest’anno saranno tante le società che presenteranno i loro nuovi organici e che si esibiranno mettendo in mostra le proprie eccellenze: Asd Ponylab, Sailing Park, Sci Club Senigallia, Atletica Senigallia, Nordic Walking Anwi, Assta Tiro con l’arco, Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, Arci Volley Vallone, Polisportiva Senigallia Nuoto, Planet Fitness, Pallacanestro Senigallia, Polisportiva Judo, Basket 2000 Senigallia, Ludi e Victoria Jujitsu, Us Pallavolo Senigallia, All Blacks Teakwondo, Olimpia Calcio Marzocca, Capoeira Nossa Nacao, Fc Vigor Senigallia, Polisportiva Ginnastica ritmica, Senigallia Calcio, gli arbitri senigalliesi della sezione Aia di Ancona, Nirvana, Top Beach, Senigallia Tennis Club, Tennis Team Senigallia, CT Olimpia Marzocca, Boomerang Danza del ventre, Pallacanestro Senigallia Giovani, Roosters Basket, Maior Pallacanestro Senigallia.

Le presentazioni delle squadre si alterneranno alle esibizioni di danza, ginnastica e arti marziali grazie ai due palchi allestiti al Foro. Presenteranno la serata Fabio Girolimetti, Giacomo Valeri, Matteo Magnarelli e Giovanni Girolimetti. Previsto anche il saluto del sindaco Mangialardi e del consigliere delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci.