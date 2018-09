A Senigallia il campionato italiano classe Tridente 16 Vela: in arrivo equipaggi da tutta Italia

Il Club Nautico Senigallia è lieto di annunciare lo svolgimento del IV Campionato Italiano Classe Tridente 16.

Le regate si svolgeranno nei giorni di sabato e domenica 8 e 9 settembre p.v. nello specchio d’acqua antistante la Rotonda a mare.

L’evento è organizzato dal Club Nautico Senigallia e dall’associazione di Classe Tridente 16, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Senigallia e Associazione Velica Senigallia.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Senigallia, San Costanzo e del comitato X zona della Federazione Italiana Vela.

Sono già iscritti equipaggi provenienti da tutta Italia, contiamo circa 25 imbarcazioni.

In aggiunta, nella giornata di venerdì 7 settembre, verrà svolta una veleggiata riservata ai ragazzi con varie disabilità, con le stesse barche che faranno la regata, condotte per l’occasione anche da campioni mondiali di vela.

Hanno infatti dato disponibilità, e di questo ringraziamo, Claudia ed Alberto Rossi.

Per questo particolarissimo evento, la classe Tridente 16 per la prima volta sperimenta in Italia questo connubio.

Infatti ha organizzato un lungo percorso preparatorio con la Casa della gioventù, i centri diurni Aquilone, la Giostra, il Casolare, SE.PO.FA. e DI.NA.MO. di Senigallia, Ostra e Mondavio insieme all’Associazione Velica Senigallia, sotto la supervisione del Comitato Italiano Paralimpico Marche.

Ecco spiegato il progetto Vela per Tutti perché “ …il mare non solo è di tutti ma anche per Tutti!”. Riteniamo che la vela sia un’ottima terapia per alcune disabilità ed essere riusciti a coinvolgere tanti attori per giungere a questo risultato ci impegna come Circoli e Classe a proseguire su questa strada.

Alla premiazione finale del Campionato Nazionale Tridente Classe 16 che si terrà domenica 9 Settembre alle ore 17,30, presso il Club Nautico di Senigallia, interverranno tutte le massime Autorità locali.

Allieterà la premiazione la Banda Musicale Città di Senigallia che fin d’ora ringraziamo per avere generosamente aderito a questo nostro progetto, fanno sapere gli organizzatori.