Pubblicità (quasi) gratis su Senigallia Notizie e network Netservice con il bonus pubblicità

A partire dall’8 agosto 2018 aziende e professionisti possono richiedere il bonus pubblicità. Entro il 23 ottobre 2018 sarà possibile, per chiunque sia interessato ad investire in campagne pubblicitarie sulla stampa e on-line, ottenere un rimborso delle spese pari al 75% dei costi sostenuti, che sale al 90% in caso di aziende di dimensione ridotta.

È quindi il momento giusto per una campagna promozionale su Senigallia Notiziee sui suoi supplementi editoriali, ovvero tutti i portali editi da Netservice, per far conoscere la propria attività a migliaia di persone ogni giorno. Senigallia Notizie è il primo portale d’informazione del territorio di Senigallia. Da 15 anni è una delle più importanti fonti d’informazione del territorio di Senigallia, con un ampio bacino di lettori affezionati.

Insieme a Valmisa.com, portale dedicato alle notizie riguardanti i territori delle valli dei fiumi Misa e Nevola, Senigallia Notizie raggiunge ogni giorno migliaia di lettori provenienti da Senigallia e dalle zone limitrofe. L’informazione di Senigallia Notizie è completata da un network regionale composto da un portale dedicato alle Marche e da altri cinque siti d’informazione dedicati alle singole province marchigiane.

Ognuno di questi portali di informazione, che contano 50mila lettori unici per un totale di 2 milioni di pagine lette ogni mese, è corredato da serie di newsletter che raggiungono quotidianamente 100mila iscritti. I quotidiani on-line editi da Netservice sono presenti anche sui social network, con 50mila fan su Facebook e 15mila followers su Twitter, Facebook e Google+, senza dimenticare le centinaia di iscritti al canale Telegram e al nuovissimo canale Instagram.

I portali editi da Netservice sono un’ottima vetrina per fare pubblicità sulla rete. Il numero dei lettori dei giornali on-line, infatti, è in costante crescita e permette una fruizione rapida, gratuita, completa e in ogni momento delle ultime notizie. Ma Netservice non si occupa solamente di informazione: fanno parte del network anche diversi portali tematici e 13 portali In Festa, volti a far conoscere eventi, spettacoli, concerti e sagre in diverse regioni italiane

Grazie ai 22 portali web che compongono il network editoriale di Netservice, sui quali sono già presenti circa 60 inserzionisti ogni mese, è possibile realizzare campagne pubblicitarie su misura, adatte a tutte le esigenze e rivolte a target specifici, anche geografici, a prezzi convenienti, che grazie al bonus pubblicità subiscono un ulteriore super ribasso.

Tra i vantaggi della promozione on-line il più evidente è la possibilità di monitorare costantemente il numero di lettori raggiunti dalla propria campagna, grazie alla visualizzazione di un banner grafico o alla lettura di un articolo redazionale.

Netservice offre anche la possibilità di conoscere il numero di visite sul proprio sito web che la propria pubblicità sta generando. La promozione su internet, inoltre, aumenta la visibilità della propria azienda sui motori di ricerca e rende le aziende più visibili a chi cerca i loro servizi in rete.

Per sfruttare tutti i benefici della campagna promozionale on-line con Netservice a prezzi super vantaggiosi c’è tempo fino al 23 ottobre 2018.

