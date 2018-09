Voucher asili nido per 515 famiglie delle Marche: approvata la graduatoria L'assessore regionale Loretta Bravi: "Snellita la procedura"

Sono 515 le famiglie che riceveranno i voucher della Regione per gli asili nido per un valore complessivo di un milione di euro. È stata approvata la graduatoria dell’Avviso pubblico (pubblicato dal 1 giugno 2018 al 2 luglio 2018 ) per l’erogazione di voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi educativi 0-36 mesi autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. 9/2003.