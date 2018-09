Buoni pasto, replica dell’assessore della Regione Marche Fabrizio Cesetti "Nessuna responsabilità della Regione"

“La vicenda dei buoni pasto elettronici che spettano al personale della Giunta regionale impone, per dovere alla verità, una replica ad alcune affermazioni apparse sulla stampa locale che con inspiegabile, ingiustificata e pretestuosa polemica tendono a scaricare sulla Regione responsabilità che invece appartengono ad altri e in primis alla centrale unica di acquisto dello Stato meglio nota come Consip SpA.”