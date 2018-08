A Senigallia si corre per la vita Il 9 settembre si rinnova l'appuntamento benefico

Domenica 9 settembre si rinnova l’appuntamento con “Io corro per la vita”, la passeggiata a scopo benefico per le vie del centro storico promossa da Fidapa BPW sezione di Senigallia.

La manifestazione, che gode dei patrocini della Regione Marche e dei Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli, partirà anche quest’anno alle ore 10 dal Foro Annonario.

La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (gratis per i bambini fino a otto anni) e il ricavato sarà devoluto a due importanti associazioni cittadine, l’Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, e l’Aos, Associazione Oncologica Senigalliese. Come da tradizione, a ciascun partecipante sarà data in omaggio la classica t-shirt rosa, cui si aggiunge quest’anno uno zainetto dell’evento.

Ma la vera novità del 2018 saranno le “Perle della Vita”, una collana di diversi colori che sarà offerta a quanti hanno già vissuto l’esperienza della malattia e sconfitto il tumore, con la richiesta di indossarla durante il tragitto. Un’iniziativa forte, che vuole essere un gesto di testimonianza e speranza per coloro che ancora stanno combattendo contro il male.

“Una manifestazione cui siamo molto legati – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – perché mostra il volto più vero e autentico della nostra comunità, quello della solidarietà, del volontariato, di chi con passione e altruismo si adopera per non lasciare soli coloro che soffrono di fronte alla malattia, donando loro amore e speranza. Ancora una volta, il mio più sentito ringraziamento va alla Fidapa, che ci offre l’occasione di sostenere l’attività di due preziose associazioni come l’Andos e l’Aos”.

La maratona in rosa sarà anticipata mercoledì 5 settembre da un convegno scientifico organizzato sempre dalla Fidapa BPW sezione di Senigallia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sul tema “Lotta ai tumori: novità in campo oncologico”. L’appuntamento è alle ore 17 alla Rotonda a Mare. L’evento, che gode del patrocinio anche dell’Università Politecnica delle Marche e degli Ospedali riuniti e dell’Asur Marche – Area vasta 2, inizierà con i saluti della presidente Fidapa BPW Italy Distretto Centro Patrizia Fedi Bonciani, del sindaco Maurizio Mangialardi e del direttore dell’Area Vasta 2 Maurizio Bevilacqua. A seguire, introdotte dall’intervento della presidente della Fidapa BPW di Senigallia, Piera Craia, si terranno le relazioni della professoressa Rossana Berardi, della dottoressa Marina Garassino e della dottoressa Assunta Tornesello. Alle ore18,30, poi, sarà la volta degli interventi dell’assessore regionale alle Pari opportunità Manuela Bora, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi, del preside della facoltà di Medicina Marcello D’Errico e del direttore generale degli Ospedali riuniti Michele Caporossi. Previsto anche un intermezzo musicale di Valentina Curzi, socia young della Fidapa BPW sezione di Senigallia.

Durante i lavori sarà possibile iscriversi a “Io corro per la vita”. Le iscrizioni saranno poi raccolte anche venerdì 7 settembre al Foro Annonario, dalle ore 20 alle ore 22, in occasione della “Notte dello Sport”, sabato 8 settembre, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 a piazza Roma, e ovviamente domenica mattina, prima dell’inizio della passeggiata, alle ore 8,30 al Foro Annonario.

Come avvenuto già negli scorsi anni, infine, al termine della manifestazione, sempre al Foro Annonario, si terrà un’asta benefica per due magliette di squadre di serie A: quella di Mattia Destro, messa a disposizione dal Bologna e autografata dallo stesso attaccante, e quella della Juventus, messa a disposizione da Simone Santini, autografata dai giocatori Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Pjanic, Cuadrado,Chiellini e De Sciglio. Quest’ultima partirà da una base d’asta di 300 euro.

La giornata sarà allietata dal complesso musicale “Città di Senigallia”, dai “Renascentia – Tamburi e Musici di Senigallia” e dai Vip Claun Ciofega.