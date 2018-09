Crostata con confettura di pesche lime e zenzero: la ricetta dello chef Luca Santini Ingredienti e procedimento per preparare un delizioso dessert, a partire dalla confettura stessa

Torna ad accendersi la “cucina” a Senigallia Notizie, ancora una volta insieme a Luca Santini, chef dell’hotel Turistica di Senigallia, docente all’IIS Panzini e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche, il quale ci concede gentilmente la pubblicazione di alcuni piatti con la sua firma e i suoi consigli di preparazione, con i quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola, per stupire i vostri ospiti.

Crostata con confettura di pesche lime e zenzero

Ingredienti per la confettura

Pesche sbucciate, denocciolate e tagliate a pezzetti grossolani kg 1

Zucchero gr. 400

Lime grattugiato e spremuto 1/2

Zenzero in polvere gr. 0,5

Frutta pec per mezzo chilo di frutta [3:1] – (facoltativa)

Procedimento

In una pentola d’acciaio unire tutti gli ingredienti a freddo, portare ad ebollizione per 10 minuti a fuoco vivo; togliere dal fuoco, far dissolvere la schiuma per un minuto e versare in barattoli di vetro sterilizzati.

Chiudere velocemente e capovolgere.

Nota. Se non si vuole utilizzare la pectina, aumentare il tempo di cottura fino alla densità desiderata.

Ingredienti per la pasta frolla

Farina kg 250

Burro gr. 150

Zucchero gr. 100

Uova (tuorlo) gr. 50

Sale un pizzico

Limone grattugiato n. 1/2

Burro e farina per la tortiera

Confettura di Pesche gr. 250

Procedimento

Lavorare lo zucchero con il burro e il limone grattugiato, unire i tuorli, il sale ed amalgamare bene.

Aggiungere la farina setacciata e lavorare l’impasto per poco tempo.

Far riposare l’impasto ricoperto con la pellicola in frigorifero per almeno 1 ora.

Prendere due terzi dell’impasto e stenderlo con il mattarello, ottenendo una sfoglia non troppo sottile.

Disporla su una teglia imburrata e infarinata.

Eliminare la sfoglia in eccesso.

Mettere la confettura sulla superficie della tortiera.

Stendere la sfoglia rimasta e con l’aiuto di una rotella, formare delle strisce per decorare la crostata.

Infornare a 170°C per circa 35 minuti.

Ricetta di Luca Santini

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Marche

Docente presso l’IIS A. Panzini

Consuente di Cucina presso l’Hotel Turistica di Senigallia